 

Совет Федерации обсудит принятие антикризисных законов в России

02.03.2022, 2:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за кризиса на Украине Россия неизбежно столкнется с рядом трудностей, к которым была готова. Для этого власти страны предпринимают всевозможные меры.

4 марта Совет Федерации рассмотрит вероятность принятия в России антикризисных законов. Это решится на внеочередном заседании. Участники встречи обсудят варианты поддержания экономики России и пути ее развития для того, чтобы как можно менее болезненно почувствовать эффект направленных против нашей страны санкций. Просьбу о проведении заседания направило в Совфед Правительство России, сообщает РИА ФАН.

Напомним, ранее секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак заявил, что Россия зеркально отреагирует на санкции Запада. Он отметил, что страна представит пакет мер поддержки россиян и бизнеса во время действия санкций.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию. После этого войска ЛНР и ДНР при огневой поддержке вооруженных сил России начали наносить удары по военным объектам Украины. В Минобороны России подчеркнули, что мирное население страны не пострадает. Также отмечается, что Россия не намерена оккупировать Украину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Михаил Горбачёв вызван в московский суд по иску НОД

03.05 / Что будет, если ежедневно съедать горсть миндаля

24.01 / Андрей Малахов вынужден носить парик из-за тяжёлого заболевания

22.11 / Мнение: Особенность

21.08 / Мужчинам следует быть осторожнее с ними: 3 роковых знака среди женщин

28.06 / Мнение: Американская катастрофа и ее проекция на Россию

10.12 / Политологи оценили перспективы “Единой России” на думских выборах

02.07 / Экс-министр культуры Белоруссии заявил о больной психике Лукашенко

13.07 / Мнение: Атаки на американские объекты в Сирии и Ираке 5-11.07.2021

15.07 / Ученые разработали методику выделения нитей мысли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика