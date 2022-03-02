Совет Федерации обсудит принятие антикризисных законов в России

Из-за кризиса на Украине Россия неизбежно столкнется с рядом трудностей, к которым была готова. Для этого власти страны предпринимают всевозможные меры.

4 марта Совет Федерации рассмотрит вероятность принятия в России антикризисных законов. Это решится на внеочередном заседании. Участники встречи обсудят варианты поддержания экономики России и пути ее развития для того, чтобы как можно менее болезненно почувствовать эффект направленных против нашей страны санкций. Просьбу о проведении заседания направило в Совфед Правительство России, сообщает РИА ФАН.

Напомним, ранее секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак заявил, что Россия зеркально отреагирует на санкции Запада. Он отметил, что страна представит пакет мер поддержки россиян и бизнеса во время действия санкций.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию. После этого войска ЛНР и ДНР при огневой поддержке вооруженных сил России начали наносить удары по военным объектам Украины. В Минобороны России подчеркнули, что мирное население страны не пострадает. Также отмечается, что Россия не намерена оккупировать Украину.