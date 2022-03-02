Российские генералы не готовы начинать ядерную войну – миллиардер Пугачев

Когда Гордон спросил, развяжет ли Путин ядерную войну, Пугачев ответил отрицательно.

На вопрос о вероятности использования тактических ядерных ракет против Украины Пугачев сказал: “На мой взгляд, Путин готов развязать ядерную войну. Когда я говорю “нет”, я это говорю не потому, что Путин этого не сделает, что Путин одумается. А я говорю, что технически это невозможно сделать”.

Бизнесмен рассказал, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский на вопрос о ядерном чемоданчике (в 1996 году тогдашний президент РФ Борис Ельцин доверил его главе правительства Виктору Черномырдину) говорил, что даже если Ельцин прикажет начать ядерную войну, этого не будет.

“То есть сегодня ситуация: когда я говорю “нет”, я не говорю, что Путин этого не хочет. Путин, может, уже готов ее начать. Люди, которые там живут, – они говорят, что ядерная война не оставляет для них шансов”, – пояснил Пугачев.

Он считает, что до использования тактического ядерного оружия не дойдет, а РФ не будет “полировать” украинские города.

“Армия воюет так, как она умеет. Современная армия, в принципе, прошла через Сирию. И взятие городов – не вопрос тактического ядерного оружия. Для того, чтобы захватить Украину, российской армии сегодня первое – не хватает умения, техники, возможностей, духа и много чего еще. Но если бы было желание это сделать у кого-то – ну, скажем, у руководства российской армии – то они могли бы сделать это так, как умеют. Так, как они делали это в Сирии. Это обрушение домов, то есть для этого надо сравнять с землей. На это, если даже Путин готов к этому, армия не пойдет, генералы не пойдут. Я уверен на 100%. Между Шойгу и генералами, которые реально руководят армией, расстояние гораздо больше, чем между Шойгу за столом с Путиным. […] Генералы не готовы начинать ядерную войну, поверьте мне”, – добавил он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”. Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

На фоне вторжения в Украину 27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Министр обороны России Сергей Шойгу на следующий день доложил о выполнении приказа – дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, северного и тихоокеанских флотов, дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

Китай призвал Путина к сдержанности после этого решения. Американские СМИ на фоне заявлений сообщили, что высокопоставленные американские чиновники, имеющие большой опыт работы в России, “начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—