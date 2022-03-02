В Украину из-за границы вернулись 80 тыс. человек – Госпогранслужба

“Украинские граждане, работающие или временно проживающие за границей, возвращаются на Родину для защиты суверенитета и территориальной целостности”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, вернувшиеся украинцы пополняют ряды Вооруженных сил, других военных формирований и Сил территориальной обороны.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/321953869960269

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”. Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

—