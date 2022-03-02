 

За несколько дней войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за первую войну в Чечне – ВСУ

02.03.2022, 2:30, Новости дня
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Он разместил инфографику со сравнением потерь РФ в ходе первой (1994–1996 годы) и второй (1999–2000 годы) чеченских войн. Согласно этим данным, число погибших в Украине российских военных уже превысило потери РФ в первой войне в Чечне более чем на 250. И это без учета потерь 1 марта 2022 года. 

“Вооруженные силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения”, – написал Залужный.

Он подчеркнул, что “у российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться”.

“Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика”, – заявил Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/258881553074004

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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