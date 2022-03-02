Мнение: О полном поражении России на переговорах с Украиной

Воскресная «иллюстрация» к российско-украинским переговорам, так в тот день и не начавшимся, была откровенно плохой. Понедельничная, к уже состоявшимся — оказалась ещё хуже. Квинтэссенцией можно было бы назвать переговорщика от Украины, депутата от «Слуги народа» щирого українця Давида Арахмия в бейсболке: головной убор в помещении, явно не связанный с религиозными обрядами, — стопроцентный знак презрения.

Но на деле всё ещё хуже.

Говорят, что переговоры удались, если на них стороны договорились о новых переговорах. Тут вроде бы успех есть.

Но вот и бочка дёгтя в этой ложке мёда. Запад практически «не заметил» начавшихся переговоров воюющих сторон. Даже западные СМИ упомянули о них вскользь и с оценками только украинской стороны. Из мировых лидеров только президент Украины Владимир Зеленский — кто-то сомневается, что в эти трагичные дни он перешёл в высшую лигу КВН? — высказался в том духе, что России сначала следовало бы прекратить обстрелы, а потом уже садиться за стол переговоров.

Ни Вашингтон, ни Лондон, ни Брюссель не удостоили начавшийся переговорный процесс ни каплей внимания. А продолжили говорить только о санкциях. О том, какой ущерб российской экономике они уже нанесли, какой нанесут в будущем и не надо ли «добавить огоньку». Решили, что пока не надо: пусть начнётся стадия «булавочных уколов», ничтожных в экономическом плане, но тяжёлых в моральном. Россию начали отлучать от спорта, культурного и научного обмена. Не скоро теперь россияне увидят своих спортсменов на любых международных соревнованиях, и народные футбол с хоккеем пострадали первыми. Ну и «железный занавес» продолжил с лязгом опускаться.

Всё вместе — это скверный знак. Достаточно вспомнить, как активны были западные политики во время «Войны 08-08-08» с Грузией, как часто летал в Москву Николя Саркози, как долго общалась с Владимиром Путиным Ангела Меркель. А с каким вниманием западные СМИ освещали российско-украинские переговоры в 2014-м и 2015-м гг.! Как дружно тогдашние мировые лидеры приветствовали «дипломатические усилия», «план Порошенко», «план Путина», «Минск 1-2-3»… Теперь — только холодное молчание, не менее, а может, и более презрительное, чем бейсболка украинского депутата. Коллективный Запад и словом, и делом, и даже отсутствием слов стремится показать — и показывает! — что #Россия теперь уже окончательно превратилась в страну-изгоя. Что она Западом низводится на уровень Северной Кореи, которая заслуживает упоминания либо в связи с очередной ракетной провокацией, либо по причине голода в стране.

Собственно, это уже так. Обсуждается либо эффект санкций — «#экономика порвана в клочья» © — либо новая угроза Владимира Путина перевести СЯС на особый режим боевого дежурства. Причём к последней отношение тоже презрительно-спокойное. Он не посмеет ©

Ещё один скверный сигнал. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил буквально следующее. «Мы развернём тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия», — заявил Ле Мэр в прямом эфире радиостанции France Info (цитата по ТАСС). Прежде западные и особенно европейские политики старались всё же разделять нынешнюю российскую власть и весь русский народ…

И можно сколько угодно кричать, что это «расчеловечивание». Но… Что русские люди, все россияне, сделали, чтобы считаться и оставаться нормальными людьми? Напали на «братскую» Украину?

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