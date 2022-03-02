Мнение: Когда отключат Ютуб

Борьба, так сказать, обостряется. Только что отрубили (в буквальном смысле – вырубили из эфира) телеканал “Дождь” и радио “Эхо Москвы”. Я так понимаю, что данные судорожные действия связаны с неумолчными стонами, которые я слышу от всех “патриотических” юзеров – что “мы проигрываем информационную войну”. Власть типа прислушалась – и принялась бороться как умеет. То есть – дубиной. Хрясь! – и победа в войне (информационной) резко приблизилась.

Дичь, конечно. Особенно забавно, что Кремль вырубил… радиостанцию Газпрома. А следующими у них там, в списке Роскомнадзора и Генпрокуратуры – “Новая газета”. Ну-ну. То есть – печатный орган, принадлежащий Ростеху. “Новую”, видимо, тоже будут спешно закрывать через Генпрокуратуру, и здесь как в капле видна вывернутость наизнанку всего российского уклада, где все не то, чем кажется. Они ведь, если вдуматься – обращаются с информационными структурами как с реально независимыми, частными и, более того, оппозиционными изданиями!

КАК, ХОЛМС?! Ведь и Газпром, и Ростех – принадлежат государству. Муратов и Венедиктов – жучилы, которые никакими оппозиционерами, конечно, отродясь не являлись…

Ответ один: ЭМ и НГ были под управлением ДРУГОЙ БАШНИ. Условных “либералов-газовиков”. И произошедший эпизод с закрытием “оппозиционных медиа” (принадлежащих государству) надо рассматривать как резкое обострение “борьбы башен”: “силовая” БАШНЯ (условные Сечин-Шойгу) перешли в атаку на “сислибов”, используя прокуроров. И тут становится понятнее вчерашняя новость, которая пока не подтвердилась – о будто бы подававших в отставку Набиуллиной и Силуанове.

Другими словами, “силовая” часть Кремля пытается забрать себе всю полноту власти и “давит крамолу”. Под угрозой – сам Газпром. Отсюда же, возможно, та довольно странная ситуация, что Газпром все еще, как бы назло “силовикам”, продолжает с УДВОЕННОЙ энергией качать газ в Европу (реально в повышенных объемах), причем – через украинский газопровод, то есть – еще и исправно оплачивая Украине (!!) положенную цену за транзит! Такое финансирование страны, с которой идет кровопролитная война, а заодно снабжение ЕС, который разорвал с Россией вообще всякие отношения – выглядит, конечно, сюрреалистично. Но вполне в духе современной РФ.

Достаточно ведь вспомнить, что Россия, с одной стороны, буквально грозит всему миру ядерным Армагеддоном (то есть вроде как совсем отвязалась) – и в то же время в РФ все еще обязательно ношение масок, то есть власти РФ продолжают образцово-послушно соблюдать бессмысленные и нарочито унизительные предписания “властителей мира”, устроивших всю ковидную заваруху.

Силовики, пытающиеся выгнать “сислибов” – тоже сами не понимают, во что ввязываются. Ведь убрать “либеральную башню” – и им придется принимать на себя ответственность за экономику, в которой, с одной стороны, внезапно исчез почти весь накопленный непосильным трудом золото-валютный запас, а с другой – прервались какие бы ни было внешнеэкономические связи, а это значит, что, по старому слову Обамы, экономика РФ уже НА САМОМ ДЕЛЕ “разорвана в клочья”. И что Сечин и Шойгу будут с экономикой делать?

В принципе, уже наплевать. Понятно, что и парочка Набиуллина-Силуанов тоже, будь они даже семи пядей во лбу, обвал не остановят, а разве что задержат на неделю-другую.

Печально одно. Если уж силовики взялись “побеждать в информационной войне”, они не остановятся на “Эхе” – ведь “вражеская пропаганда” льется в РФ буквально изо всех щелей. Поэтому следующим за Фейсбуком, Твиттером и Эхом Москвы падет, по всей видимости, Ютуб (в котором, кстати, пока то же Эхо продолжает преспокойно вещать).

Это, естественно, властям в их “информационной войне” тоже поможет примерно как мертвому припарки; ведь проигрывают они не потому, что у них есть оппоненты, а прежде всего потому, что у них у самих нет ничего ни за душой, ни в голове; – но мне станет грустнее без Ютуба. Я к нему как-то привык.

Впрочем, это все равно будет не самая большая наша неприятность.