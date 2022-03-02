Автоконцерн Ford приостанавливает работу в России

Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России, говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы проинформировали наших партнеров по совместным предприятиям, что мы приостанавливаем деятельность в России», – приводит сообщение РИА «Новости».

Данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.