 

Автоконцерн Ford приостанавливает работу в России

02.03.2022, 2:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский автоконцерн Ford заявил, что приостанавливает работу в России, говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы проинформировали наших партнеров по совместным предприятиям, что мы приостанавливаем деятельность в России», – приводит сообщение РИА «Новости».

Данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Муж звезды “Крепостной” устроил драку в Киеве

03.02 / Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла

14.12 / Голикова анонсировала клинические исследования кожного теста на иммунитет к COVID

05.09 / В селе в Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний заболели 19 человек – полиция

27.01 / Квита избрали президентом “Могилянки”, во время выборов неизвестные похитили ящик с бюллетенями

27.11 / Захарова назвала выделяемые Западом суммы на финансирование оппозиции Белоруссии

17.10 / ГОРДОН – США разрешили своим самолётам летать над Крымом благодаря «кропотливой работе Украины»

29.06 / Иран выдал ордер на арест Трампа

21.11 / Выяснились подробности убийства мужчины, чей труп выпал из багажника после ДТП в Ленобласти

10.02 / В Тернопольской области нашли обломки американского истребителя времен Второй мировой войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика