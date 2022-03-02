МВФ пообещал на следующей неделе рассмотрит запрос Украины о помощи

МВФ на следующей неделе рассмотрит запрос Украины о финансовой помощи, говорится в совместном заявлении руководства МВФ и Всемирного банка.

Как говорится в совместном заявлении глав МВФ и Всемирного банка Кристалины Георгиевой и Дэвида Мэлпасса, организации продолжают работать над программой поддержки Украины, «в рамках которой будет доступно дополнительно 2,2 млрд долларов в период от настоящего момента до конца июня». Готовится пакет поддержки на 3 млрд долларов в ближайшие месяцы, на этой неделе для утверждения будет представлен пакет помощи на сумму не менее 350 млн, а затем – на 200 млн, приводит сообщение РИА «Новости».

«В МВФ мы отвечаем на запрос Украины о срочной помощи через инструмент быстрого финансирования, которую наш совет может рассмотреть на следующей неделе», – говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.