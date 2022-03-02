 

Байден заявил, что РФ изначально планировала операцию на Украине

02.03.2022, 2:05, Новости дня
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Президент США Джо Байден утверждает, что РФ отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине.

«Война [президента РФ Владимира] Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы», – цитирует его ТАСС.

Это мнение президента излагается в выдержках из его предстоящего обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны». Американский лидер выступит с данной речью в ближайшие часы. Выдержки из выступления распространила пресс-служба Белого дома.

«Издержки и угрозы для Америки и мира нарастают. Поэтому был создан альянс НАТО – для обеспечения мира и стабильности в Европе после Второй мировой войны», – убежден Байден.

По его словам, «Соединенные Штаты являются членом [этого блока] вместе с 29 другими государствами. Это имеет значение. Американская дипломатия имеет значение».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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