 

Мнение: Венедиктов не согласен

02.03.2022, 2:01, Разное
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На данный момент сайт "Эха" блокируется у части провайдеров, а у части еще нет. У некоторых он открывается, потом перестатет работать, а затем включается.
Видимо работа в процессе, несмотря на несогласия Венедиктова.

Вся история существования "Эха Москвы" говорит о том, что эта гнойная помойка должна быть закрыта. Хотелось бы верить, что решение Прокуратуры не отменят.

Источник: Colonel Cassad



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