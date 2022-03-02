Мой ДНК – Личное мнение
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Никогда не думала, что до такого дойду: до публикации своих анализов.
Фото: Моё
Но, в конце концов, анализ ДНК — это всё-таки не моча, а напомнить нам всем он кое о чём может.
Конечно, зная себя, я сильно потом пожалею об этой своей выходке. Буду хвататься за голову и шептать: «Лена, зачем? Ну, зачем ты это выложила?»
Выворачивать себя наизнанку перед всеми — это совершенно не моё. И, тем не менее, сегодня выворачиваю. Смотрите, читайте. Вот она я, как есть, стою перед вами со всеми своими предками.
Зачем стою?
А чтобы показать вам и напомнить себе, что я такое.
Я вот это вот всё.
Всё, что вы видите на карте моего ДНК жёлтым, голубым, зелёным, горчичным — это всё я. Моя национальность — человек.
И чем дольше я на этом свете живу, тем сильнее понимаю: главная моя задача на этой земле — человеком и остаться до конца дней моих, не расплескать на пути к другим целям свою человечность.
А кто вы?
Как день прошёл? Как настроение?
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Источник: Лена Миро
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