Мой ДНК – Личное мнение

Никогда не думала, что до такого дойду: до публикации своих анализов.



Фото: Моё

Но, в конце концов, анализ ДНК — это всё-таки не моча, а напомнить нам всем он кое о чём может.

Конечно, зная себя, я сильно потом пожалею об этой своей выходке. Буду хвататься за голову и шептать: «Лена, зачем? Ну, зачем ты это выложила?»

Выворачивать себя наизнанку перед всеми — это совершенно не моё. И, тем не менее, сегодня выворачиваю. Смотрите, читайте. Вот она я, как есть, стою перед вами со всеми своими предками.

Зачем стою?

А чтобы показать вам и напомнить себе, что я такое.

Я вот это вот всё.

Всё, что вы видите на карте моего ДНК жёлтым, голубым, зелёным, горчичным — это всё я. Моя национальность — человек.

И чем дольше я на этом свете живу, тем сильнее понимаю: главная моя задача на этой земле — человеком и остаться до конца дней моих, не расплескать на пути к другим целям свою человечность.

А кто вы?

Как день прошёл? Как настроение?

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