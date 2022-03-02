Мнение: Я в ах…е, друзья, но это были… хохлы!



Японский же бог, друзья! Я только понял, при наших-то с партнерами, многих каналах на Ютубе, где мне все время говорили – не читать комменты! Это были хохлы! После первого дня, когда там разнесли местный поросятник типа "Ольгино" – пропали комменты про то, как плохо мы живем в России!

Нет, я серьезно! Любой ролик раз за разом сопровождался одним и тем же!

– Строематериалы подоржали!

– Пенсионеры побираются!

– Я раньше вот, а теперь вот!

Короче, 100500 версий. Это затрахивало до безумия, и если часть было понятно, что товарищ с именем "Камаз Героев" – вряд ли пишет из России, то многие как-то приедались. Кстати, да – у меня, кроме одного откровенного хохла, но этот явно работает сам – пропали самые преданные подписчики, кто в первых рядах срал в комменты!

Вот это – надо запомнить. Это, бл..ть, какая это была сила, проплаченная амерами-то, а? Вот они – кибервойска в чистом виде, мрази.

Кстати, писали, что после удара по этим гадам, сейчас второй раз по их гнезу епнули, о, пишут что уже третий – не вру, ей богу, в телегу упало – трафик комментариев в сегменте зоны "Ру" – упал на 12%.

Вот же суки. Только ради этого – все это стоило.

Вот вам мрази "Нет войне!" – вот что делали эти подонки – отравляли нам жизнь. Не строили свою – срали в нашу.

Ребята, победим!

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