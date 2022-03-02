 

«Магнит», «Ашан», «Атак» и «О’Кей» ограничат свои наценки

02.03.2022, 1:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Торговые сети «Магнит», «Ашан», «Атак» и «О'Кей» ограничат свои наценки на некоторые продукты на уровне 5%. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Торговые приняли на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. По данным ФАС, это должны быть товары «отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо запасти картоху»

Сколько тратят на продукты и что говорят об этом жители «глубинной России». Докладывают собкоры «Новой»

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС в начале февраля предложили торговым сетям снизить наценки на часть социально значимых продуктов до 5%.В перечень продуктов, на которые предлагали снизить наценки, планировали включить свеклу, морковь, капусту, картофель, лук, молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения. В правительстве назвали «целесообразным» ограничение торговых наценок на определенные категории продуктов вплоть до нулевых до 1 июля 2022 года.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Мнение: Судьба наблюдателя

19.10 / Мнение: Если не Ленин, то кто?

19.10 / Ученые назвали сигнализирующую о высоком уровне холестерина боль в трех частях тела

08.01 / На перевале Дятлова найдены следы ядерного взрыва?

14.08 / Объявлено о задержании российского дипломата в Чехии

14.11 / Билет в белорусский концлагерь

22.01 / Стала известна дата выхода блокбастера «Годзилла против Конга»

13.12 / Мнение: Россияне переучиваются на айтишников, дожимание клиента и экономия на статусе

06.05 / Египетские фараоны могли быть инопланетными гибридами – ученые

02.09 / Мишустин на марафоне общества “Знание”: Роботы не смогут заменить людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика