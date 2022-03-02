«Магнит», «Ашан», «Атак» и «О’Кей» ограничат свои наценки

Торговые сети «Магнит», «Ашан», «Атак» и «О'Кей» ограничат свои наценки на некоторые продукты на уровне 5%. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Торговые приняли на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. По данным ФАС, это должны быть товары «отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве».

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Минсельхоз, Минпромторг и ФАС в начале февраля предложили торговым сетям снизить наценки на часть социально значимых продуктов до 5%.В перечень продуктов, на которые предлагали снизить наценки, планировали включить свеклу, морковь, капусту, картофель, лук, молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения. В правительстве назвали «целесообразным» ограничение торговых наценок на определенные категории продуктов вплоть до нулевых до 1 июля 2022 года.

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