Какую куртку выбрать на весну, чтобы не отставать от моды: 10 актуальных моделей

В межсезонье востребованным элементом гардероба является куртка. Она удобна и практична, ее носят юные девушки и женщины более старшего возраста, а также селебрити и популярные фешен-блогеры. На какие модели стилисты советуют ориентироваться весной 2022 года?

Куртка-анорак (главное фото)

Весной 2022-го обрела популярность куртка-анорак. В базовом исполнении они представляет собой непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду, предназначенную для плохой погоды. Куртку-анорак нужно надевать через голову, у нее, как правило, есть капюшон. Раньше такие модели надевали альпинисты, но сейчас они перестали быть чисто спортивной одеждой и входят в повседневный гардероб.

Кожаные модели

Стильные кожаные куртки очень востребованы, причем как из натуральной, так и из искусственной кожи. В этом сезоне в моде будут различные фасоны: косухи, куртки-рубашки, дутики, бомберы, стеганые модели. На пике популярности находятся куртки из кожи необычных цветов, а также комбинированные варианты.

Куртка-бомбер

Бомберы стали очень популярной моделью в прошлом году. В этом году они не потеряли актуальность, при этом их модельный ряд стал намного шире. В коллекциях дизайнеров есть бомберы из разных материалов (кожи, замши, денима, шелка, атласа), с узорами, спортивные модели и оверсайз, а также варианты с разным декором.

Куртка из меха

Легкие и очень приятные к телу меховые модели остаются в трендах. Это и куртка рубашечного покроя, и бомбер с декором из меха, и удлиненная модель, в которой тепло в весенние холода.

Куртка-рубашка

Куртки рубашечного покроя не покинут тренды в ближайшее время. Они универсальны, практичны, поэтому многие дизайнеры улучшили и расширили их модельный ряд, сделав их невероятно привлекательными для модниц любого статуса и возраста.

Стеганая куртка

Стеганую куртку назвать новинкой нельзя, но и здесь дизайнеры смогли удивить. Стеганые модели сезона-2022 отличаются разнообразием цветов и обилием фасонов, начиная от коротких и заканчивая моделью длиной макси. Стеганые современные варианты могут быть пошиты из разных материалов: плащевки, твида, шерсти, денима, кожи и пр.

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Куртка-ветровка

Если анорак кажется довольно сомнительным решением, стоит присмотреться к привычной ветровке. Современные куртки отличаются по длине, фасонам и материалу изготовления. Особенно актуальны сегодня ветровки яркого цвета в спортивном стиле, которые следует сочетать с женственными элементами.

Укороченные

Самые смелые модницы предпочитают укороченные варианты, среди которых – бомберы, косухи, анораки и джинсовые куртки. Завышенная линия талии, которая сегодня актуальна, позволяет носить очень короткие куртки без вреда для здоровья.

Дутые куртки

Любительницы стритстайла непременно будут носить трендовые дутые модели, которые можно увидеть на фотографиях фешен-блогеров и знаменитостей.

Куртка из джинсовой ткани

Поздней весной многие женщины наденут куртки из денима, которые являются маст-хэвом межсезонья. В тренде будут классические модели, а также укороченные, удлиненные, утепленные, комбинированные, из цветного денима.