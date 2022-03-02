Принты и текстуры чрезвычайно эффективны: как сохранить в тайне свою беременность (и советы по правильным позам на фото)

Есть ли что-нибудь более нервное, чем беременность в первом триместре? Многие будущие мамочки боятся сглазить свое счастье и поэтому не рассказывают окружающим о своем интересном положении. Кроме того, некоторых женщин мучает ужасный токсикоз… Поэтому первый триместр едва ли можно назвать безмятежным временем. Как же скрыть интересное положение от окружающих и даже самых близких друзей и родных и не выдать им сокровенную тайну?

Избегайте облегающей одежды

Если вам нравятся обтягивающие джинсы, придется на время отказаться от них. Не только потому, что они могут подчеркнуть ваше положение (у некоторых женщин животик появляется довольно рано), но и потому, что такие брюки вряд ли будут хорошо сидеть на вас.

Безусловно, вы можете отдать предпочтение обтягивающим джинсам, но тогда будьте готовы к тому, что окружающие вас разоблачат.

Помните, что в период беременности очень важно, чтобы одежда была комфортной. Если вас мучает токсикоз, тем более стоит отказаться от обтягивающих брюк. Отдайте предпочтение свободной и удобной одежде: струящимся платьям или суперкомфортным комбинезонам. Сегодня в магазинах представлено множество моделей одежды, которые могут подойти будущим мамам.

Если вы не можете подобрать обновки для гардероба в обычных магазинах, посетите бутики для будущих мам. Если в вашем городе таких магазинов нет, вы можете выбрать интересные модели на интернет-сайтах.

Принты и текстуры, чтобы обмануть взгляд

Если вы противник принтов, придется на время пересмотреть свои взгляды на различные узоры. Необязательно выбирать вещи с агрессивным животным принтом. Сегодня в магазинах одежды можно найти очень привлекательные вещи с интересными узорами, которые нисколько не испортят внешний вид, а, наоборот, выгодно подчеркнут природные данные.

Почему бы вам не примерить в ближайшем магазине куртку с цветочным принтом или клетчатую блузку из струящейся ткани? Не менее актуальным для женщин в положении будет платье макси с узором.

Принты и текстуры позволят обмануть окружающих людей и не выдадут вашу тайну. Взгляд людей, с которыми вам нужно будет общаться, будет направлен не на ваш растущий живот, а на интересный узор на одежде.

Создайте мешковатый силуэт

Воспользуйтесь советом настоящих икон моды – француженок. Они сделали простой стильный трюк популярным во всем мире без особых усилий. С помощью брюк с высокой талией или струящейся юбки небрежно заправленный топ поможет создать мешковатый силуэт. Никто и не подумает, что вы в интересном положении.

Выбирайте одежду темных цветов

Но бежевый сейчас в моде! И что с того? Если вы хотите скрыть от окружающих интересное положение, придется на время отдать предпочтение одежде темных цветов.

После рождения ребенка или когда вы будете готовы рассказать всем о том, что ждете малыша, вы сможете вернуться к прежним предпочтениям. В то же время общеизвестно, что более темные цвета, такие как черный и темно-синий, визуально делают талию более тонкой.

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Дополните образ сумкой через плечо, чтобы отвлечь внимание

Использование сумки через плечо может помочь не только создать интересный и модный образ, но и отвлечь внимание от вашей фигуры и растущего живота.

Если на улице холодно, наденьте стильный блейзер или свитер

Вы, конечно, не хотите надевать куртку, свитер и шарф в разгар лета, если только ваша цель не состоит в том, чтобы ваши друзья и члены семьи смотрели на вас косо. Но если вы будете тщательно следить за погодой, то сможете дополнить свои модные образы дополнительным слоем одежды: модными блейзерами или кардиганами.

Как позировать во время беременности, чтобы скрыть живот на фотографиях

Сегодня немаловажным для многих является ведение собственных блогов в социальных сетях. Но как быть, если выкладывать красивые фотографии хочется, а демонстрировать всем свое интересное положение – нет. Достаточно принять правильную позу!

Проявите творческий подход к реквизиту

В качестве реквизита можно использовать что угодно. В этом вопросе ваши возможности безграничны. Берете ли вы сумочку, кофе, шарф, букет цветов или просто повязываете толстовку на талию…

С помощью простых реквизитов вы можете спрятать растущий живот.

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Делайте селфи прямо перед зеркалом

Вам приходилось видеть видео, на которых беременные девушки на 40-й неделе делятся своим видом спереди и сбоку?

Зеркальное селфи с правильным углом — это отличный способ заявить о себе в социальных сетях, не привлекая внимание людей к своему интересному положению.

Используйте руки, чтобы прикрыть живот

Естественно использовать руки в движении. Поэтому постарайтесь принять такую позу, чтобы казалось, что ваши руки двигаются.

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Не нужно стоять совершенно неподвижно с руками по бокам. Такие позы выглядят нелепо.

Повернитесь спиной к камере

Чтобы не показывать живот, нужно… показать спину. Это самый простой способ скрыть свое интересное положение. Конечно, если вы будете использовать эту позу на каждом снимке, окружающие могут начать что-то подозревать. Поэтому используйте различные позы, а не только эту.

Сядьте и наклонитесь вперед

Это совершенно естественная поза. Поэтому окружающие ничего не заподозрят. Подтяните колени ближе к груди и положите локти на ноги, чтобы сделать милое фото в расслабленной позе. Вы можете попросить запечатлеть себя на фоне домашних питомцев или на фоне интересного пейзажа. Это позволит отвлечь внимание людей от вашего силуэта. Наверняка они начнут рассматривать милых животных или любоваться прекрасным закатом вместо того, чтобы присматриваться к вашему животу.

Вместо заключения

Интересное положение и ожидание малыша – вовсе не повод отказываться от социальных сетей и новых фотографий. Простые советы и хитрости помогут держать ваш секрет в тайне. Конечно, придется отказаться от некоторых своих привычек, например перестать носить обтягивающие джинсы. Но помните, что это временная мера. И после появления на свет малыша вы сможете вернуться к привычному гардеробу.

Кроме того, чтобы скрыть интересное положение, достаточно принимать правильные позы во время фотосессий. Вы можете проявить фантазию и выбрать положения тела, которые больше всего подходят вам и которые не только могут скрыть растущий живот, но и подчеркнуть вашу природную красоту.