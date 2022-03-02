 

Мнение: Когда наступит прозрение?

02.03.2022, 1:20, Разное
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Идет шестой день наступления на Украину. Руководители регионов России уже вынуждены признавать, что среди военных, развернувших на Украине так называемую «специальную военную операцию», есть погибшие и раненные.

Уже очевидно, что те, кто планировал эту спецоперацию и принимал политическое решение на её проведение, рассчитывали, что украинцы будут встречать российских военных хлебом-солью и цветами. И не ожидали серьезного сопротивления. Но эти расчеты не оправдались.

Украина и не думает сдаваться. И даже более того, на Украине, думаю, нарастает ненависть к России и россиянам.

Пишут, что перед вторжением на Украину, российским военным раздали вот такое вот обращение командующего группировкой:

Мне вот интересно, если это реальное обращение командующего группировкой, много еще среди российских военных, находящихся на территории Украины и ведущих там боевые действия, тех, кто продолжает верить в ахинею, изложенную в этом обращении? И сколько еще необходимо времени, чтобы наступило прозрение, что нападение на Украину – это не просто ошибка, это преступление?

На снимке: российская военная техника, уничтоженная под Киевом 28 февраля 2022 года. Фотография отсюда.
Обращение отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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