Сатановский: украинские военные ответят за преступления против Донбасса

Минометным обстрелам подвергаются населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Зафиксировано четыре попадания мин калибра 120 мм по жилым районам города Докучаевск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сатановский уверен, что все военные преступники, атакующие мирных людей из гранатометов или артиллерийских установок, поплатятся за содеянное:

“Я уже несколько лет повторяю, что любой объект — артиллерийская установка, танк, самоходка, который бил по жителям ДНР и ЛНР, с моей точки зрения и моего старинного, доброго друга Якова Кедми, израильтянина, должен быть уничтожен, немедленно”.

Политолог прокомментировал решение украинских властей пригласить в страну иностранцев. Он уверен, что под видом добровольцев на Украину проникнут сотрудники частных военных компаний.

“Вот сейчас толпу иностранных добровольцев пытаются заманить на Украину, а точнее туда пойдут частные военные компании, которые на любую войну отправляются англичанами, американцами, а иногда и французами. Значит они должны там и остаться в качестве удобрения, их надо уничтожать. Они обязаны знать, что им оттуда не уйти, а дальше пусть принимают решение”, – заявил эксперт.

Специальная операция по денацификации Украины началась 24 февраля. В данный момент продолжаются бои с подразделениями украинских националистов в разных районах страны.