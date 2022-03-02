 

Сатановский: украинские военные ответят за преступления против Донбасса

02.03.2022, 1:05, Разное
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Минометным обстрелам подвергаются населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Зафиксировано четыре попадания мин калибра 120 мм по жилым районам города Докучаевск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сатановский уверен, что все военные преступники, атакующие мирных людей из гранатометов или артиллерийских установок, поплатятся за содеянное:

“Я уже несколько лет повторяю, что любой объект — артиллерийская установка, танк, самоходка, который бил по жителям ДНР и ЛНР, с моей точки зрения и моего старинного, доброго друга Якова Кедми, израильтянина, должен быть уничтожен, немедленно”.

Политолог прокомментировал решение украинских властей пригласить в страну иностранцев. Он уверен, что под видом добровольцев на Украину проникнут сотрудники частных военных компаний.

“Вот сейчас толпу иностранных добровольцев пытаются заманить на Украину, а точнее туда пойдут частные военные компании, которые на любую войну отправляются англичанами, американцами, а иногда и французами. Значит они должны там и остаться в качестве удобрения, их надо уничтожать. Они обязаны знать, что им оттуда не уйти, а дальше пусть принимают решение”, – заявил эксперт.

Специальная операция по денацификации Украины началась 24 февраля. В данный момент продолжаются бои с подразделениями украинских националистов в разных районах страны.



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