Психолог поделилась хитростями для избавления от тревоги на фоне всеобщей паники

В последние дни многие люди испытывают тревогу и стресс на фоне коронавируса, происходящего на Украине и событий в мире в целом. В связи с этим психолог Марина Гладышева поделилась с гражданами эффективными способами сохранить спокойствие в трудные времена.

По словам Гладышевой, людям, находящимся в нестабильном расположении духа, не следует следить за новостями, поскольку они могут “выбить из адекватного состояния”. Специалист рекомендовала не уделять внимания проблемам и процессам, на которые человек не может повлиять. Вместо этого следует отвлечь себя простыми, повседневными делами, а также заниматься успокаивающими дыхательными практиками, сообщают “Вести Подмосковья”.