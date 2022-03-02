 

Психолог поделилась хитростями для избавления от тревоги на фоне всеобщей паники

02.03.2022, 1:05, Разное
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В последние дни многие люди испытывают тревогу и стресс на фоне коронавируса, происходящего на Украине и событий в мире в целом. В связи с этим психолог Марина Гладышева поделилась с гражданами эффективными способами сохранить спокойствие в трудные времена.

По словам Гладышевой, людям, находящимся в нестабильном расположении духа, не следует следить за новостями, поскольку они могут “выбить из адекватного состояния”. Специалист рекомендовала не уделять внимания проблемам и процессам, на которые человек не может повлиять. Вместо этого следует отвлечь себя простыми, повседневными делами, а также заниматься успокаивающими дыхательными практиками, сообщают “Вести Подмосковья”.



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