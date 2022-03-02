 

На Донбассе в плен попали жители ОРДЛО, которых оккупанты использовали как “пушечное мясо” – штаб ООС

02.03.2022, 1:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня на Донецком направлении наши защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники. Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо”, – говорится в сообщении.

Скриншот: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о новом вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Лукашенко: Я никогда не начну стрелять первым. Это подарок будет

20.07 / Ученые в Мурманске разрабатывают новый метод очистки почвы от нефти

12.07 / Bloomberg – Facebook подумывает ввести «дни тишины» перед выборами в США — но демократы считают, что от этого выиграет только Трамп

06.02 / Welt – высылка дипломатов из России только ухудшит её отношения с Европой

15.02 / Экономика Сингапура по итогам 2020 года сократилась на 5,4%

21.07 / Wizz Air запустит в Италию 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины

05.07 / Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам

22.08 / Навального увезли из омской больницы в аэропорт

27.08 / Белорусская оппозиция назвала неприемлемым формирование в России резерва силовиков

29.05 / Запрет Партии Шария. Суд приостановил производство для исследования заявлений блогера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика