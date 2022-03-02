Миллиардер Пугачев: Путин точно не застрелится, у него нет никакой чести и совести, это не офицер. Он будет пытаться договориться
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Он сказал, что Запад уже уничтожил российскую экономику, но россияне на массовые акции протеста не выйдут. Максимальное число людей, которые могут выйти на протесты, по его прогнозам – 5 тыс. человек.
“То есть жрать им будет нечего, но они будут сидеть по домам?” – спросил Гордон.
“Да, будут”, – ответил Пугачев. Он прогнозирует, что в России власть может смениться в результате так называемого дворцового переворота. Однако, как говорит бизнесмен, сейчас окружение главы Кремля говорит о нем “то, что говорят на площадях в Украине”.
Гордон сказал, что сегодня, благодаря действиям украинской армии и единого фронта западных партнеров Путин “как загнанная крыса находится в углу”.
“Каким вы видите выход Путина из этого угла? Застрелиться, ядерное оружие скажет применить, будет проситься перед Западом, чтобы ему гарантии дали, что он будет делать?” – спросил журналист.
“Я думаю, что это не что-то одно. Застрелиться – он точно не застрелится, у него нет никакой чести и совести, это не офицер. Он будет пытаться договориться, будет сепаратно пытаться договориться, будет засылать своих агентов и так далее. На сегодняшний день картина мира Путина существенно отличается от нашей с вами и от общей картины мира. Он еще не понимает, что в таком положении. Потому что за 20 лет он отдрессировал свое окружение так, что они говорят в приемной одно, а в кабинете совершенно другое, только то, что он хочет слышать”, – ответил бизнесмен.
ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”. Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.
Общие потери российских оккупантов за первые пять дней войны – 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными, сотни российских солдат и офицеров оказались в плену. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Западные страны ввели экономические санкции, которые в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.
Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.
28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.
27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России.
28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы.
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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