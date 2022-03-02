Миллиардер Пугачев: Путин точно не застрелится, у него нет никакой чести и совести, это не офицер. Он будет пытаться договориться

Он сказал, что Запад уже уничтожил российскую экономику, но россияне на массовые акции протеста не выйдут. Максимальное число людей, которые могут выйти на протесты, по его прогнозам – 5 тыс. человек.

“То есть жрать им будет нечего, но они будут сидеть по домам?” – спросил Гордон.

“Да, будут”, – ответил Пугачев. Он прогнозирует, что в России власть может смениться в результате так называемого дворцового переворота. Однако, как говорит бизнесмен, сейчас окружение главы Кремля говорит о нем “то, что говорят на площадях в Украине”.

Гордон сказал, что сегодня, благодаря действиям украинской армии и единого фронта западных партнеров Путин “как загнанная крыса находится в углу”.

“Каким вы видите выход Путина из этого угла? Застрелиться, ядерное оружие скажет применить, будет проситься перед Западом, чтобы ему гарантии дали, что он будет делать?” – спросил журналист.

“Я думаю, что это не что-то одно. Застрелиться – он точно не застрелится, у него нет никакой чести и совести, это не офицер. Он будет пытаться договориться, будет сепаратно пытаться договориться, будет засылать своих агентов и так далее. На сегодняшний день картина мира Путина существенно отличается от нашей с вами и от общей картины мира. Он еще не понимает, что в таком положении. Потому что за 20 лет он отдрессировал свое окружение так, что они говорят в приемной одно, а в кабинете совершенно другое, только то, что он хочет слышать”, – ответил бизнесмен.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”. Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Общие потери российских оккупантов за первые пять дней войны – 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными, сотни российских солдат и офицеров оказались в плену. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Западные страны ввели экономические санкции, которые в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России.

28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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