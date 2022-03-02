Пользователям Tele2 анонсировали выход тарифа для безлимитного просмотра YouTube

Стало известно, что бесплатное и неограниченное пользование будет распространяться на мессенджеры и социальные сети.

Оператор рассказал о новом тарифе, получившем название «Black». Премиальный пакет обеспечит доступ к YouTube, WhatsApp, TikTok, Telegram и прочим интернет-ресурсам. Нововведение станет отличным решением для людей, постоянно находящихся на связи и в Интернете.

Помимо этого, пользователи, подключившие тариф, получат 50 Гб мобильного интернета, бесплатные и безлимитные звонки на номера Tele2 и полторы тысячи минут на общение с абонентами других операторов.

Обновления также коснулись уже известного тарифа «Премиум». Оператор решил сменить название на «Premium», увеличить количество мобильных данных до 60 Гб, а также выделить абонентам 2 тысячи минут на звонки на номера прочих российских операторов.