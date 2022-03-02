 

Apple ограничила использование системы платежей в России

02.03.2022, 0:35, Новости дня
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Американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне России, а также ограничит использование системы платежей.

«Мы приняли ряд шагов в ответ на вторжение. Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены. RT News и Sputnik News боле не доступны для загрузки через App Store вне России», – говорится в распространенном заявлении компании, информирует РИА «Новости».

Там отмечается, что были отключен трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине «из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

Ранее Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.



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