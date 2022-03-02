 

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»

02.03.2022, 0:35, Новости дня
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Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом), информирует пресс-служба ведомства.

«На основании поступившего требования Генеральной Прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и «Телеканала «Дождь» за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также содержащую призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».

Роскомнадзор уточняет, что за размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ.

Ранее радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.

Напомним, в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).



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