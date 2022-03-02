Британия и Канада запретили вход в порты судам РФ

Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Канада также намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды.

Глава британского минтранса Грант Шэппс в Twitter опубликовал фотографию, где он вместе с замглавы МИД Джеймсом Клеверли держит папку с документом, информирует РИА «Новости».

«В Министерстве иностранных дел в Лондоне, где мы только что стали первой страной, принявшей закон, предусматривающий полный запрет для всех судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты», – говорится в подписи к фото.

При этом Шэппс попросил о ретвите этой публикации, чтобы «призвать все страны сделать то же самое в поддержку народа Украины».

Кроме того, власти Великобритании в рамках санкций против РФ получают новые полномочия по задержанию российских судов, информирует британский минтранс. Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией.

«С сегодняшнего дня я даю указание всем портам Великобритании отказывать любому судну, которое находится под российским флагом, зарегистрировано, принадлежит или эксплуатируется Россией», – приводятся в сообщении слова Шэппса.

Канада в свете проводимой Россией операцией на Украине намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды, говорится в обнародованном во вторник заявлении правительства североамериканской страны.

«Сегодня министр транспорта Омар Альгабра, министр иностранных дел Мелани Жоли и министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джойс Мюррей объявили, что правительство Канады намерено запретить принадлежащим или зарегистрированным РФ кораблям и рыболовным судам заходить в порты Канады или ее внутренние воды», – говорится в заявлении.

Как отмечается, новый запрет вступит в силу позднее на текущей неделе.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.