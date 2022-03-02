Марина Влади: «Остановите этот ужас!»



Марина Влади. Фото: РИА Новости

Высоцкий был против войны. Он очень много про это писал, я тоже хочу процитировать его: «На братских могилах не ставят крестов…».

Русская молодежь будет лежать в земле Украины, где она погибнет из-за безумного решения тирана.

Умоляю срочно остановить этот ужас!

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