Марина Влади: «Остановите этот ужас!»
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Марина Влади. Фото: РИА Новости
Высоцкий был против войны. Он очень много про это писал, я тоже хочу процитировать его: «На братских могилах не ставят крестов…».
Русская молодежь будет лежать в земле Украины, где она погибнет из-за безумного решения тирана.
Умоляю срочно остановить этот ужас!
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Источник: Новая газета
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