 

Марина Влади: «Остановите этот ужас!»

02.03.2022, 0:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Марина Влади. Фото: РИА Новости

Высоцкий был против войны. Он очень много про это писал, я тоже хочу процитировать его: «На братских могилах не ставят крестов…».

Русская молодежь будет лежать в земле Украины, где она погибнет из-за безумного решения тирана.

Умоляю срочно остановить этот ужас!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда грохочут пушки, музы не молчат

Постулат музыка вне политики давно уже не работает. Но в военное время ситуация обостряется. Как к этому относятся российские музыканты?

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / NASA раскрыло тайну снимка разбившейся «летающей тарелки»

16.11 / Мнение: Почему сторонников Трампа начали бить в США

25.07 / Сейм Польши принял закон о монетизации «сибиряков»

23.11 / Бегство из городов

03.07 / Песчаный блонд и не только: модные идеи окрашивания омбре на короткие волосы

06.02 / «Власть должна произнести главное слово: амнистия»

19.09 / “Результаты абсолютно уникальны”: Российские космонавты увидели живой организм в космосе

27.10 / Мнение: Новости дня – 27 октября. Все ненавидят Зеленского и пр.

02.04 / Мнение: Путин обманул Меркель и Макрона?

29.11 / Как полтергейст в Шотландии схватил собаку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика