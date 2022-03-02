Сок сельдерея перед кофе и тренировки в зале 3-5 раз в неделю: 37-летняя певица Кэти Перри и ее правила красоты

Певица Кэти Перри – чистый огонь. Так говорят ее поклонники по всему миру. В свои 37 лет певица добилась больших успехов и продолжает покорять все мыслимые и немыслимые музыкальные вершины. Помимо музыкальной карьеры, поклонников интересует вопрос, как ей удается выглядеть сногсшибательно при плотном гастрольном графике и с годовалой дочкой на руках. Но певица своих секретов не скрывает и с радостью в интервью делится простыми правилами красоты.

Активный спорт

У Кэти Перри огромные танцевальные шоу, которые длятся по несколько часов, поэтому активная физическая нагрузка обязательно присутствует в ее жизни. Первый секрет красоты – регулярный спорт. Она посещает спортзал от 3 до 5 раз в неделю, предпочитая силовые тренировки. В обязательном порядке в список упражнений входят короткие выпады. Они отлично тонизируют, укрепляют мышцы, ускоряют метаболизм. И их, кстати, можно выполнять в любое время, потому что упражнения не требуют специального оборудования.

Также в интервью она не раз говорила, что очень любит ходить пешком вместе со своим супругом Орландо Блумом. Довольно часто они берут рюкзаки, сажают свою малышку в специальное кресло и идут на прогулку. Малышка тоже обожает такие семейные вылазки, несмотря на свою юный возраст.

Йога

Еще одно увлечение певицы – йога. Она занимается трансцендентальной медитацией, которая отлично освежает голову, проясняет мысли, заряжает энергией. Кэти говорит, что многие гениальные идеи, касающиеся творчества, пришли к ней именно в процессе медитации. Стресс ей помогают снять асаны. Если вы решили заниматься йогой, не бойтесь пробовать множество различных упражнений. Важно найти именно те, которые идеально подойдут вам. Только в этом случае тренировки будут приносить вам радость и пользу.

Здоровье важнее

С этим сложно не согласиться. Кэти Перри строго следит за своим самочувствием, потому что осознает огромную ответственность не только перед собой и своей семьей, но и другими людьми. В ее “Инстаграм”-аккаунте больше 150 млн подписчиков, которые не только мечтают увидеть ее вживую на концерте, но и начинают свой день с пожеланий, например, доброго утра. Для многих общение с кумиром является неотъемлемой частью жизни, в них поклонники ищут вдохновение и мотивацию. Певица осознает это. По ее словам, если не будет здоровья, то не будет возможности выходить на сцену, а значит, она принесет многим людям разочарование, которые пришли впитать в себя частичку магии.

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Утренние ритуалы

Певица много раз говорила в интервью, как начинает свой день и какие ритуалы являются для нее базовыми. Одним из них уже давно стало употребление сока сельдерея перед завтраком и чашкой кофе. Сок позволяет начать день на здоровой ноте.

Кстати, делает она это не одна, а вместе с мужем: на двоих они готовят несколько полезных смузи. Обязательно употребить их до первой чашки кофе, потому что он, как известно, раздражает слизистую и может вызвать изжогу. Также она принимает никотиновую кислоту, которая разжижает кровь и заставляет ее течь по венам быстрее. Кстати, сок сельдерея также способствует активному кроветворению.

Яблочный уксус

Отдельно хочется сказать про яблочный уксус. Да, за границей тоже о нем знают. Для певицы он является лучшим напитком, который она употребляет в течение дня наравне с обычной водой. Но не спешите срочно бежать за уксусом, его обязательно надо разбавлять водой, что в не получить ожог слизистых и желудка.

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Напиток не должен быть слишком кислым. Чтобы улучшить вкус и полезные свойства, иногда в него можно добавлять пару капель любого меда, который укрепляет иммунитет и улучшает цвет лица. Правда, будьте осторожны, если у вас аллергия.

Яблочный уксус давно известен как универсальное средство для продления красоты и молодости. Его можно добавлять в ванну, кислота сделает свое дело – уже после первого применения ваша кожа станет гладкой, сияющей, осветлятся застойные и пигментные пятна. Принимайте ванну с яблочным уксусом не более двух раз в неделю и обязательно пользуйтесь увлажняющим молочком.

Забавный факт

Конечно, певицу очень часто спрашивают о том, разделяет ли ее супруг увлечение такими методами сохранения красоты. Оказалось, что и в этом вопросе они сразу сошлись. Кэти рассказывает, что когда они первый раз решили выбраться на свидание и встретились в одном из ресторанов, девушка обнаружила у него в машине странную бутылку с мутноватой жидкостью, которая уж точно не была похожа на воду. Оказалось, что это была бутылка яблочного уксуса, которую Орландо Блум купил накануне. С тех пор они готовят напиток молодости вместе.

Про еду

Что касается еды, то здесь все просто. Кэти всегда была мясоедом и не скрывала этого. Но с недавних пор она стала активно пробовать вегетарианство. Об этом она однажды рассказала в своем аккаунте. Интересно, что в компаньоны для моральной поддержки она взяла не мужа, а свою собаку. В дальнейшем певица планирует полностью перейти на сторону вегетарианцев.