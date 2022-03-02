В исследовании ЦИК «Рейтинг» Беглова «застопорился» на 12-м месте среди губернаторов России

В национальном рейтинге российских губернаторов от центра информационных коммуникаций «Рейтинг» глава Петербурга Александр Беглов стабильно занимает 12 строчку. Отсутствие улучшений по сравнению с прошлым годом может быть связано с непродуманной внутригородской политикой Смольного, допустившего немало управленческих ошибок в последнее время.

В частности, это касается провалов «мусорной реформы» и снегоуборочной кампании, а также неразвитости транспортной инфраструктуры в городе. За время губернаторства Александра Беглова в Северной столице обострилось множество проблем, и эта тенденция сохраняется до сих пор. Как писало издание «Блокнот», сложившаяся ситуация указывает не просто на стагнацию, а на кризис местной власти.

Холдинг «Минченко Консалтинг», составивший XI рейтинг политической устойчивости глав российских регионов, назвал шатким положение Беглова. Чиновнику присудили всего 15 баллов и отнесли к проблемной «желтой зоне».

О влиянии внутригородских проблем на рейтинг губернатора пояснила политолог, автор курса «Политическая психонометрика» Наталия Елисеева. Эксперт считает неприемлемой реакцию градоначальника на критику в свой адрес.

«Вместо того, чтобы заняться проблемой, как только начали появляться первые сообщения в Сети, власть Петербурга занимала выжидательную позицию. А после Беглов и вовсе заявил, что критика политики Смольного проплачена», – подчеркнула она.

Политолог добавила, что многие петербуржцы недовольны политикой Смольного, но в силу «северной выдержки и элементарной воспитанности» отказываются от ярких проявлений своего отношения.

Политолог Павел Санин, в свою очередь, обратил внимание на необходимость кадровых перестановок в администрации Северной столицы. Однако ввиду непростой внешнеполитической ситуации у президента РФ не было времени на решение этого вопроса.

«Владимир Путин был целиком поглощен внешнеполитической повесткой, а значит, не был готов принимать кадровые решения», – отметил он.

Примечательно, что 24 февраля должны была состояться встреча Беглова с президентом Владимиром Путиным. Этого так и не произошло, в связи с чем эксперты указали на нежелание Москвы иметь дело с губернатором, ставшим всеобщим посмешищем в интернете.

Социологические опросы показывают, что глава Смольного утратил доверие населения. По данным «АСИ Санкт-Петербург», выяснявшего отношение людей к Беглову в рамках проекта «Петербургский барометр», работу чиновника негативно оценили 54% респондентов. По сравнению с предыдущим исследованием этот показатель вырос на три процента. 24% опрошенных считают его хорошим управленцем, а остальные затруднились с ответом.

При этом переизбрать Беглова на второй губернаторский срок готовы лишь 16% населения.

Иной результат получили аналитики Telegram-канала «True Питер». В их опросе приняли участие 3000 петербуржцев, и только 2% из них поддержали губернатора Александра Беглова.