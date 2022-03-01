 

Генпрокуратура России потребовала заблокировать “Эхо Москвы” и телеканал “Дождь”

01.03.2022, 23:35, Разное
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Генеральная прокуратура России обратилась к Роскомнадзору с требованием заблокировать в стране доступ к СМИ “Эхо Москвы” и “Дождь”, признанный иностранным агентом. Об этом сообщили представители ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили, что на страницах радиостанции и телеканала в Сети были зафиксированы призывы к экстремистской деятельности. Кроме того, масс-медиа обвиняют в распространении ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине, передает RT.



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