Генпрокуратура России потребовала заблокировать “Эхо Москвы” и телеканал “Дождь”

Генеральная прокуратура России обратилась к Роскомнадзору с требованием заблокировать в стране доступ к СМИ “Эхо Москвы” и “Дождь”, признанный иностранным агентом. Об этом сообщили представители ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили, что на страницах радиостанции и телеканала в Сети были зафиксированы призывы к экстремистской деятельности. Кроме того, масс-медиа обвиняют в распространении ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине, передает RT.