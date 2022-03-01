 

Крупнейшие контейнерные компании мира остановили прием заявок на доставки в Россию

01.03.2022, 23:33, Новости дня
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В заявлении MSC отмечается, что решение вступит в силу немедленно. При этом компания продолжит обрабатывать заказы на товары первой необходимости, такие как продовольствие, медицинские товары и гуманитарные грузы.

“Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций, новые бронирования Maersk в Россию и из России будут временно приостановлены, за исключением продуктов питания, медицинских и гуманитарных товаров”, – сказано в заявлении датской компании.

CMA-CGM сообщила, что останавливает все перевозки в Россию и из нее “с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления”.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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