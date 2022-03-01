 

Хакеры слили в сеть исходный код NVIDIA

01.03.2022, 23:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно хакерское объединение LAPSU$ взломало базу данных NVIDIA. В открытый доступ попали технологии по улучшению графики в играх компании.

Ситуация на этом не закончилась: выяснилось, что в том украденном терабайте находились также и исходники DLSS. Технология Deep Learning Super Sampling улучшает графику с помощью использования нейросетей. Благодаря этому, проекты в FullHD будет вырисовываться в 4К качестве.

Как раз в папке с исходниками был расположен файл для разработчиков DLSS_Programming_Guide_Release. Там находится информация от NVIDIA о включении технологий непосредственно в игры. Вряд ли взломом кто-либо воспользуется, поскольку это повлечет за собой судебные разбирательства. Тем не менее возможно создание похожего продукта на основе украденных сведений.  Дальнейшие действия пострадавшей стороны пока неизвестны, но разработчики очень недовольны случившимся.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Ученых наградили за скрытность подлодок – носителей «Цирконов»

15.09 / Террористы “Аль-Каиды” могут восстановить потенциал в Афганистане и приступить к организации новых терактов в США – Bloomberg

15.02 / Самое высокое здание в мире подсветили цветами украинского флага

29.04 / Суд отправил под стражу подростка, убившего родителей и брата в Киеве

30.10 / New York Times – Байден попытается задобрить Макрона «сдержанной поддержкой» европейской армии

02.10 / Зеленский назвал “большую ошибку” Разумкова

05.05 / Глава службы общей разведки Саудовской Аравии встретился с Асадом

10.03 / Пребывание Нацгвардии США в Капитолии продлили до 23 мая

18.11 / «Взрывоопасный коктейль» – во Франции опасаются тяжёлой пятой волны коронавируса из-за сезонного гриппа

28.12 / Счетная палата предложила Союзному государству найти новые источники доходов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика