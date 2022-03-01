Хакеры слили в сеть исходный код NVIDIA

Недавно хакерское объединение LAPSU$ взломало базу данных NVIDIA. В открытый доступ попали технологии по улучшению графики в играх компании.

Ситуация на этом не закончилась: выяснилось, что в том украденном терабайте находились также и исходники DLSS. Технология Deep Learning Super Sampling улучшает графику с помощью использования нейросетей. Благодаря этому, проекты в FullHD будет вырисовываться в 4К качестве.

Как раз в папке с исходниками был расположен файл для разработчиков DLSS_Programming_Guide_Release. Там находится информация от NVIDIA о включении технологий непосредственно в игры. Вряд ли взломом кто-либо воспользуется, поскольку это повлечет за собой судебные разбирательства. Тем не менее возможно создание похожего продукта на основе украденных сведений. Дальнейшие действия пострадавшей стороны пока неизвестны, но разработчики очень недовольны случившимся.