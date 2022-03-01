 

Разработчики порадовали пользователей HONOR мощными новинками

01.03.2022, 23:15, Новости дня
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Создатели популярных гаджетов выпустили новую линейку смартфонов — Honor Magic4 и Magic4 Pro. Оба варианта функционируют на основе чипсета Snapdragon 8 Gen 1 и имеют сверхширокоугольные камеры в 50 мегапикселей. Однако Magic Pro преобладает над базовой моделью во многих категориях.

Про-версия имеет крупный дисплей в 6,8 дюйма. Экран отличается особым четырехугольным изгибом и поддерживает разрешение в 1224 x 2664 пикселей. На задней части гаджета имеется вырез в форме пилюли, в котором расположена мощная основная камера в 12 Мп с 3D-датчиком глубины.

Второй вариант — Magic4, обладает таким же дисплеем в 6,8 дюйма, но на этот раз с двойным изгибом. Расширение  1224 x 2664. Селфи-камера на 12 Мп находится в одном неглубоком вырезе.

Модели выпускаются в разных цветах. Цена телефонов начинается от 899 евро. Выпуска Honor Magic4 стоит ожидать во втором квартале года.



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