Стала известна дата обсуждения лидерами ЕС перспективы принятия Украины в союз

Лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в союз на саммите в Париже 10-11 марта, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Послы Европейского союза (постпреды стран ЕС при союзе) во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Украины на присоединение к блоку 27 стран», – приводит текст РИА «Новости».

По сообщениям источников, постпреды «попросят Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, рассмотреть такую возможность», пишет агентство.

«Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10-11 марта», – говорится в заметке.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.