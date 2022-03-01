Они не врут. Они так думают

Вы полагаете, что все это не всерьез? Вот все это: «ядерный пепел», ракеты, летящие во Флориду…



Акция против военного наступления РФ на Украину, Германия. Фото: REUTERS / Thilo Schmuelgen

Президент Владимир Путин приказал привести российские ядерные силы в особый режим. Причина — «агрессивные высказывания», которые допускают в адрес РФ «высшие должностные лица ведущих стран НАТО».

Ничего себе обоснование! Их за это ядерной бомбой, что ли? Как в анекдоте: «Ты чего кролика убил?» — «А чего он обзывался?»

Что это значит? Это значит, что в Украине все идет, видимо, не так, как задумывалось. Киев не взят. Зеленский не сдался. В телеграм-каналах — жуткие кадры. На этом фоне заявления Минобороны об отсутствии жертв все больше выглядят как победные реляции бургомистра о битве Ланцелота с драконом в известной пьесе Шварца.

Они планировали Чехословакию, а получили нечто другое.

И знаете, что самое поразительное в этой, как нас заставляют говорить, «спецоперации»? Что они нам не врали.

Вот когда произносили все эти слова о перевороте на Украине, о нацистах, которые захватили власть, когда они хвастались величием нашего оружия, на которое шли триллионы рублей, — это не было вранье. Они ровно так и думали, и это очевидно, потому что, исходя из этого представления о мире, они спланировали кампанию.

Стратегический план этой операции, как можно предположить, совершенно серьезно исходил из всего того, что Путин озвучивал неоднократно и что говорил ему Медведчук: есть единый братский народ, люди, которые в душе все за Россию, а есть нацисты и бандеровцы, захватившие с помощью американцев власть. Стоит вывести из строя ПВО, захватить Банковую десантниками и вспороть территорию Украины танковыми клиньями — банда сдастся.

После этого не нужно никакого расчленения, никакой Новороссии. Можно будет провести настоящие, как в России, выборы, с непременным электронным голосованием, и избрать зиц-президента, который попросит разместить в Украине российские войска на предмет защиты от агрессии НАТО, проведет процесс над хунтой Зеленского,

а потом вместе с президентом Белоруссии Лукашенко обратится к В.В. Путину с просьбой о воссоединении исторических русских земель в составе Российской Федерации.

И вот весь этот план рухнул в связи с наличием двух непредвиденных препятствий, одно из которых называется украинский народ, а другое — украинская армия.

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Что-то пошло не так. Детали того, что пошло не так, еще будут разбираться потом во всех военных учебниках, но самое главное ясно уже сейчас.

Молниеносная операция провалилась.

Несмотря на все бантики в виде высокоточных ракет, поражающих ПВО противника, и на отсутствие ковровых бомбардировок, по сути, планировалась наступательная операция сталинского типа, исходящая из его знаменитой максимы: «Количество само по себе является качеством».

Сгоревший автомобиль с опознавательными знаками российской армии на территории Украины. Фото: REUTERS / Vitaliy Gnidyi

Если высадить десант и с моря, и с воздуха, если войти в Украину и со стороны Белоруссии, и со стороны РФ — на протяжении почти 3 тыс. км ее границ — тысячами единиц техники, то кто устоит? Количество есть само по себе качество.

Устроителям этого плана действительно удалось достичь тактической внезапности и уничтожить довольно много узлов обороны, а уж за захват Чернобыля — этой стационарной ядерной бомбы, которую никто не осмелится обстреливать, — автору идеи надо выдать орден Мордора за гениальность. В этом смысле сравнивать эту войну с Чеченской или даже с Грузинской нельзя — действия армии выглядят гораздо более продвинутыми.

Но.

Взять Киев за 48 часов не удалось. Десант не смог в первую же ночь захватить аэродром в Гостомеле и начать сажать на него десантные ИЛы, которым предстояло взять дворец киевского Амина. Закрепляться в Гостомеле пришлось уже колоннам, подошедшим из Чернобыля. Десант в Василькове не закрепился тоже. Существенного продвижения на границе «ДНР/ЛНР» не было (впрочем, там три врытых в землю линии обороны, оно, возможно, и не планировалось).

Но самое главное другое. Количество есть само по себе не только качество. Количество иногда само по себе бывает проблемой. Колонны бронетехники продвигаются, и положение Украины очень тяжелое. Но одновременно по этим же колоннам бронетехники — именно благодаря их размерам, неповоротливости, неизбежной при таком размере неразберихе, — легко вести огонь, при условии, что армия противника не разбежалась. А она не разбежалась. Командование сохранено, а главное,

командиры среднего звена не спрашивают разрешения у начальства и ведут современные мобильные боевые действия.

В Киеве роздано то ли 18, то ли 25 тыс. автоматов. Многие из них, несомненно, потом обнаружатся в уличных разборках, некоторым людям, которые получили оружие, даже перочинный ножик нельзя доверить, — но большая часть этих автоматов заговорит, если в город войдут российские войска.

Зеленский стоит в разгрузке на улице Киева и отказывается от предложенной американцами эвакуации со словами: «Мне нужны боеприпасы, а не билет на самолет».

Владимир Зеленский. Фото: ABACAPRESS.COM / ТАСС

Организаторы кампании думали, что российская армия, огромная и неповоротливая, будет представлять собой лавину, которая накроет Украину, как Грузию. Да, это лавина. Но одновременно — огромная и неповоротливая мишень.

План А не удался. Войска несут потери. И ясно, что оптимизм Минобороны проходит по тому же ведомству, что и заявление Лаврова о том, что «Россия никогда не нападет на Украину».

Я могу объяснить этот показной оптимизм только как результат паники, именно потому, что бескровность кампании была одной из главных ее идей.

Что дальше?

Конечно, можно начать, как призывает Кадыров, «решительный штурм» и «крупномасштабную операцию». Но тут есть проблема:

зрелище разбомбленного Киева, по дымящимся останкам которого бродят группы чеченцев и добивают оставшихся в живых «нацистов», способно вызвать рвотный рефлекс даже у закоренелых «патриотов».

Остается переходить к «плану Б». Сказать: напоминаем, у РФ есть атомная бомба и ее можно использовать для предотвращения агрессии и в целях денацификации — пусть Зеленский соглашается на наши условия.

Вы раньше думали, что все это не всерьез? Вот все это: «ядерный пепел», ракеты, летящие во Флориду… Теперь я думаю, что всерьез. Ведь говорилось же всерьез о том, что в Украине к власти в результате переворота пришли нацисты, осуществляющие геноцид, и освобождаемый народ будет встречать российские войска с цветами.

Юлия Латынина, Обозреватель «Новой»

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