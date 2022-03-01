Укрепляет иммунитет не хуже, чем цитрусовые. Почему стоит есть больше брюссельской капусты

Даже если вам раньше совсем не нравилась брюссельская капуста, то, узнав обо всех полезных свойствах этого овоща для вашего здоровья, вы обязательно захотите попробовать его еще раз. Возможно, овощи, относящиеся к семейству крестоцветных, могли вызывать у вас в детстве отвращение, но, став взрослым, вы будете с удовольствием поглощать множество вкусных блюд из них, например лепешки из брюссельской капусты, щедро политые лимонным соком, или приготовленные с ней и беконом равиоли.

Брюссельская капуста настолько полезна, что изменение вашего к ней отношения полностью оправданно. Этот овощ обладает противовоспалительными свойствами, в нем множество антиоксидантов, он оказывает самое положительное воздействие на всю сердечно-сосудистую систему вашего организма. Мы предлагаем вам прочитать эту статью до конца и ознакомиться с некоторыми основными преимуществами употребления брюссельской капусты.

Борьба брюссельской капусты с оксидативным стрессом

По словам диетологов, многие крестоцветные овощи богаты антиоксидантными соединениями, уменьшающими воздействие свободных радикалов, которые повреждают и приводят к гибели клетки человека в результате окисления, когда они там находятся в больших количествах. Этот процесс носит название “окислительный, или оксидативный, стресс”. Если он продолжается в течение длительного времени, то может поспособствовать появлению и развитию хронических заболеваний, например сердечно-сосудистых и даже онкологических.

Если в вашем ежедневном пищевом рационе присутствуют антиоксиданты, то вы можете значительно снизить риск появления этих опасных болезней. Диетологи информируют, что брюссельская капуста богата такими антиоксидантами, как витамины С и А. В ней также присутствует такой микроэлемент, как марганец. Все это делает этот овощ одним из самых богатых антиоксидантами продуктов питания, которые должны присутствовать в вашей ежедневной диете.

Крестоцветные овощи богаты клетчаткой

Брюссельская капуста, как и все остальные представители крестоцветных овощей, богата клетчаткой. Без этого питательного вещества невозможно сохранение полноценного здоровья нашей пищеварительной системы, от которой во многом зависит, насколько крепок будет наш иммунитет. Брюссельская капуста особенно богата растворимой клетчаткой. Она способствует поглощению воды в пищеварительной системе.

Кроме того, клетчатка является прекрасной питательной средой для полезных бактерий в кишечнике, которые способствуют поддержанию его в прекрасном состоянии, что оказывает решающее влияние на здоровое пищеварение.

Брюссельская капуста снижает риск развития диабета

Крестоцветные овощи известны тем, что они способны стабилизировать уровень сахара в крови. Они обладают такими свойствами благодаря растворимой клетчатке, которая присутствует в них в большом количестве. Ее особенно много в брюссельской капусте. Она образует в кишечнике вещество, напоминающее гель. Эта гелеобразная масса, замедляя усвоение сахара из других продуктов, присутствующих в ежедневном рационе человека, предотвращает резкие скачки сахара в крови, которые могут вызвать развитие такого страшного заболевания, как диабет второго типа.

Витамин С в брюссельской капусте поддерживает иммунную систему

Все, наверное, знают, что для поддержки иммунной системы на должном уровне организму необходим витамин С. В большом количестве он присутствует в таких цитрусовых, как апельсины или грейпфруты. Однако не каждый знает, что в брюссельской капусте витамина С содержится не меньше, чем в упомянутых выше фруктах. За подтверждающими это утверждение фактами обратимся к научному журналу Nutrients. Согласно ему, если взять одинаковые по весу порции, в брюссельской капусте присутствует 76,5 мг витамина С, в то время как в апельсине его содержится около 82 мг соответственно.

Это полезное вещество не только способствует укреплению иммунитета, но также помогает в борьбе с болезнетворными микробами, способствует заживлению ран и восстановлению поврежденных тканей.