 

Какие юбки будут в тренде этой весной и летом: 5 модных моделей

01.03.2022, 22:50, Разное
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На календаре уже начало весны, а это значит, что совсем скоро нужно будет доставать из шкафов юбки. Какие модели будут в моде 2022 года? Предлагаем вам познакомиться с пятью интересными фасонами, которые подойдут почти всем женщинам.

Яркая расцветка

Забудьте о черной юбке, если хотите быть на пике популярности и в центре внимания. Юбка с ярким узором – мечта любой девушки, которая не боится выделиться в любой компании. Для того чтобы не перегружать ваш образ, обувь и верх должны быть однотонными. Самые модные цвета весеннего сезона: оранжевый, серебристый, хаки, бирюзовый.

Юбка-карандаш

Такая модель должна присутствовать в гардеробе любой деловой женщины. Юбка-карандаш будет уместна не только на работе, но и на свидании, а также в кафе или ресторане. Обратите внимание, что классические варианты немного сдадут свои позиции. На первое место выходят модели с необычным цветом или слегка свободным низом. Будут пользоваться популярностью и юбки с завышенной талией.

Клетчатая юбка (основное фото)

Эта модель всегда молодит ее обладательницу. Прекрасный вариант для школьниц и студенток, которым позволяет это дресс-код заведения. Каким должен быть верх? Все зависит от ваших желаний. Однотонная рубашка или романтическая блузка? Решение принимать только вам!

Кэжуал

Данная модель – главный тренд последних лет. Стиль предполагает удобную, практичную одежду. Она не будет сковывать ваших движений. Юбки данного фасона имеют простой крой и комфортную длину. Чаще всего на них есть карманы.

Джинсовая юбка

Такая вещь никогда не будет лишней. Джинсовую юбку можно сочетать с любым верхом и разнообразной обувью. Для романтического свидания выберите симпатичную блузку и туфельки на каблучке, а для прогулки подойдет рубашка с кроссовками или кедами. Юбочка всегда будет выглядеть мило и кокетливо. Данный вариант один из самых популярных в 2022-м.



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