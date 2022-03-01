“Эхо Москвы” возобновило вещание на частоте номерной радиостанции УВБ-76

Отключённая по требованию генеральной прокуратуры радиостанция “Эхо Москвы” снова вышла в эфир на частоте легендарной УВБ-76, также известной, как “жужжалка”.

“Эту радиостанцию создал мой дед больше 50 лет назад, я буквально рос на ней. После объявления о блокировке “Эха”, я сразу же связался с Алексеем Алексеевичем и предложил свою инфраструктуру для возобновления вещания”, – рассказал владелец “УВБ-76” Борис Романов.

После оперативного решения всех технических вопросов слушатели снова услышали “Эхо Москвы” в прямом эфире – для этого потребовалось немногим более трёх часов.

“Жужжалка” является легендой советского и российского радио. Впервые она вышла в эфир в начале 70-х гг., своё название получила из-за трансляции характерных монотонных звуков, которые повторяются с определённой частотой. Истории УВБ-76 посвящено несколько монографий, статей в научных журналах и журналистских расследований, однако до сегодняшнего дня никаких достоверных сведений об истинных владельцах радиостанции не было.

Как нам стало известно из достоверного источника, новый офис “Эха” будет находится неподалёку от вышки-ретранслятора “жужалки” в 250 киллометрах от Петербурга. Она располагается в труднодоступной болотистой местности, поэтому про оборудование полноценной радиостудии пока речи не идёт.

—