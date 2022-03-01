Эксперт Соломатина заявила о риске дефицита импортных лекарств в России

В Госдуме не стали отрицать, что в России есть риск возникновения дефицита импортных лекарств и их подорожания из-за антироссийских санкций, которые вводятся на фоне спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.

По словам заместителя главы комитета по охране здоровья Татьяны Соломатиной, проблемы с доступностью иностранных таблеток в России действительно могут возникнуть. Но гражданам не стоит паниковать, успокоила она. В России есть импортозамещение. Ряд зарубежных лекарств наша страна с легкостью сможет производить сама, так как эта практика уже используется довольно продолжительное время, сообщает “Царьград”.

“В основном все лекарства, которые относятся к категории жизненно важных и необходимых, в России есть”, – заявила Соломатина.

Также она отметила, что в России существует ряд законов, согласно которым страна быстро восстановит фарм-рынок и обеспечит население всеми необходимыми медикаментами независимо от западных фирм. При этом Россия контролирует цены на жизненно важные лекарства, поэтому резкого скачка на них не ожидается.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в России обсудят принятие ряда антикризисных законов для поддержки экономики страны и стабильности в будущем. Эти меры обсудят на внеочередном заседании Совета Федерации.