 

Володин заявил об отсутствии у него зарубежных активов

01.03.2022, 22:10, Разное
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Володин сообщил о поступающих комментариях по поводу его отсутствия в санкционных списках.

Спикер уточнил, что санкции против него ввели в 2014 году около 40 стран. Среди них – США, страны ЕС, Норвегия, Украина, Япония, Швейцария и другие.

Володин подчеркнул, что относится к санкциями “абсолютно спокойно”.

“За рубежом ни у меня, ни у моей семьи никакой собственности, счетов и активов никогда не было и нет. Дети работают и учатся в нашей стране”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Что касается мест отдыха, то Володин напомнил, что в России для этого есть много замечательных мест.

“Главное — служить своей стране и отстаивать ее интересы”, – заключил политик.



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