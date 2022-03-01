 

Зеленский: Зачем 80 лет повторять “Никогда снова”, если когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым?

01.03.2022, 22:05, Новости дня
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“Зачем 80 лет повторять “Никогда снова”, если когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще пять жизней потеряно. История повторяется…” – написал Зеленский в своем Twitter. 

Навіщо 80 років повторювати «Ніколи знову», якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил в Twitter, что Киевская телебашня, попавшая под российский обстрел 1 марта, находится на территории Бабьего Яра.

“29–30 сентября 1941 года нацисты уничтожили здесь более 33 тыс. евреев. 80 лет спустя российские нацисты наносят удары по этой же земле, чтобы уничтожить украинцев. Зло и варварство”, – написал Кулеба.

Kyiv TV tower, which has just been hit by a Russian missile, is situated on the territory of Babyn Yar. On September 29-30, 1941, Nazis killed over 33 thousand Jews here. 80 years later, Russian Nazis strike this same land to exterminate Ukrainians. Evil and barbaric.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

Контекст:

Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс “Бабий Яр”. 

МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала “Рада”, что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали. 

По предварительным данным ГСЧС, погибли как минимум пять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Он призвал киевлян быть максимально осторожными и провести эту ночь в укрытиях.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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