 

Украинцы нанесли сокрушительный удар российским фашистам под Мариуполем – горсовет

01.03.2022, 22:05, Новости дня
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“Украинцы нанесли сокрушительный удар российским фашистам под Мариуполем. Сообщают о большом количестве трофеев, включительно с танками”, – говорится в сообщении.

Мэрия призвала полк “Азов”, который принимает участие в обороне Мариуполя, “выжигать оккупантов” и отомстить за мирных мариупольцев.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил в Facebook, что воины полка “Азов” “достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса”.

“Элитные войска РФ оказались обыкновенным грузом “200”, которым оккупанты сейчас массово заваливают Украину”, – отметили в штабе ООС.

Скриншот: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Мариуполь является одним из крупных городов, которые пытаются захватить российские оккупанты.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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