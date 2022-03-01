 

Вейперы чаще выдыхают пар через нос, и это может привести к раку — ученые

01.03.2022, 22:00, Разное
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Ученые из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете выяснили, что большое количество вейперов и любителей кальяна выдыхают пар через нос, 63% и 50% соответственно. Аналогичным образом ведут себя только 22% курильщиков сигарет. 

По словам авторов исследования, это открытие делает правдоподобным тот факт, что первая группа больше подвержена риску воспаления и рака носа, пазух и горла. Они утверждают, что подобные проблемы со здоровьем реже встречаются у «классических» курильщиков. 

Эксперты незаметно наблюдали за 122 курильщиками сигарет и 123 вейперами, когда те прогуливались по улицам Нью-Йорка — с марта 2018 года по февраль 2019 года. Также они наблюдали за 96 людьми, сидящими в двух кальянных на Манхэттене. Исследователи отмечали, как эти люди выдыхали пар или дым — через нос, рот или нос и рот одновременно. 

«Наши результаты показывают, что выдыхание пара через нос может подвергать сам нос и пазухи серьезному риску и увеличить процент заболеваний верхних дыхательных путей», — подчеркивает ведущая автор исследования Эмма Кэри.

Ученые также отметили, что в ходе связанного исследования у вейперов, но не у курильщиков, было обнаружено повышенное повреждение носовых ходов. И этот факт подтверждает опасения экспертов.  

Растущая популярность устройств для вейпинга и кальянов пугает ученых. Большинство исследований подтверждает негативное влияние этих устройств на здоровье. Наука показала, что эти продукты, в отличие от обычных сигарет, подвергают дыхательную систему более высоким рискам из-за уровня никотина, угарного газа и других токсичных химических веществ. 

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Ранее ученые из Университета Южной Калифорнии опубликовали исследование, в котором связали пассивное воздействие паров никотина от электронных сигарет с повышенным риском симптомов бронхита и одышки у молодежи. 



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