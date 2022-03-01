 

Впервые записана активность мозга человека во время смерти

01.03.2022, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты из Китая, Канады и Соединенных Штатов Америки провели исследовательскую работу, в процессе которой им удалось зафиксировать активность мозга умирающего человека.

Также ученые обнаружили паттерны мозговых волн, которые чаще всего связаны с такими процессами, как воспоминания или сновидения. Примечательно, что специалисты не планировали наблюдать за смертью мозга человека, но так получилось совершенно случайно.

Таким образом, удалось выяснить, что на фоне других показателей, сильно активировался гамма-ритм головного мозга. Полученные данные  позволило ученым получить представление о том, что испытывает умирающий человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Глава Совета Нацбанка Данилишин снялся с конкурса на президента Нацакадемии наук

28.07 / Судебное заседание по делу о взятке для чиновника Минобороны в $1 млн перенесли из-за неявки подозреваемых

11.05 / В Кремле заявили, что Россия “не имеет отношений” к кибератаке на Colonial Pipeline

14.02 / Исследование доказало безопасность сочетания вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

29.03 / У края черной дыры обнаружено заграждение

16.09 / “Не один, не два”. Путин заявил, что в его окружении несколько десятков больных коронавирусом

01.11 / Xiaomi выпускает новую модель смарт-часов Hey Plus Watch

09.12 / 80 лет спустя у ветеранов Перл-Харбора живы воспоминания о тех событиях

11.08 / Помпео посетил памятник «Спасибо, Америка!» в Чешской Республике

05.11 / 66% украинцев не доверяют Зеленскому – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика