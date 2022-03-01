Впервые записана активность мозга человека во время смерти

Специалисты из Китая, Канады и Соединенных Штатов Америки провели исследовательскую работу, в процессе которой им удалось зафиксировать активность мозга умирающего человека.

Также ученые обнаружили паттерны мозговых волн, которые чаще всего связаны с такими процессами, как воспоминания или сновидения. Примечательно, что специалисты не планировали наблюдать за смертью мозга человека, но так получилось совершенно случайно.

Таким образом, удалось выяснить, что на фоне других показателей, сильно активировался гамма-ритм головного мозга. Полученные данные позволило ученым получить представление о том, что испытывает умирающий человек.