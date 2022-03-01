Беглов назвал состояние дорог в Петербурге ключевым вопросом, но умолчал о бездействии Смольного
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Губернатор Александр Беглов во время диалога с президентом РФ Владимиром Путиным назвал состояние дорог в Петербурге ключевым вопросом, но умолчал о бездействии Смольного.
Градоначальник признал, что плохое качество дорожного полотна вызывает беспокойство не только у него, но и жителей города.
«Кроме всего прочего, очень важно и другое: это инженерная инфраструктура, это дороги, инженерные коммуникации, это транспорт, – это очень важный вопрос, который необходимо улучшать, особенно в новостройках», – заявил губернатор.
Удивительно, что, говоря об этом Беглов как бы снимает с себя ответственность за происходящее, ведь обеспечить своевременный и качественный ремонт магистралей города должен Смольный.
Портал «Наш Санкт-Петербург» пестрит обращениями горожан с просьбами о ремонте дорожного покрытия, а по данным портала ОНФ «Убитые дороги», второй по площади Петербург во много раз обогнал столицу по числу жалоб на магистрали.
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