Беглов назвал состояние дорог в Петербурге ключевым вопросом, но умолчал о бездействии Смольного

Губернатор Александр Беглов во время диалога с президентом РФ Владимиром Путиным назвал состояние дорог в Петербурге ключевым вопросом, но умолчал о бездействии Смольного.

Градоначальник признал, что плохое качество дорожного полотна вызывает беспокойство не только у него, но и жителей города.

«Кроме всего прочего, очень важно и другое: это инженерная инфраструктура, это дороги, инженерные коммуникации, это транспорт, – это очень важный вопрос, который необходимо улучшать, особенно в новостройках», – заявил губернатор.

Удивительно, что, говоря об этом Беглов как бы снимает с себя ответственность за происходящее, ведь обеспечить своевременный и качественный ремонт магистралей города должен Смольный.

Портал «Наш Санкт-Петербург» пестрит обращениями горожан с просьбами о ремонте дорожного покрытия, а по данным портала ОНФ «Убитые дороги», второй по площади Петербург во много раз обогнал столицу по числу жалоб на магистрали.