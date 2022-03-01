Алмазоподобная структура придает скелетам некоторых морских звезд особую прочность

Недавняя исследовательская работа позволила ученым понять, что некоторые виды морских звезд обладают скелетом, который состоит из особой структуры хрупких наростов. Стало известно, что они намного крепче, чем предполагалось ранее.

Основу скелета составляет минеральный кальцит. Обычно он хрупкий, особенно когда обладает пористой структурой, но переплетение наростов существенно укрепляет скелет.

После изучения костей под микроскопом стало известно, что прочность кальциту придает особая структура решетки из атомов вещества. Они похожи на шестиугольники, наложенные друг на друга.