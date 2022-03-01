Обнаружено существование неравномерного околозвездного вещества

Эксперты из Китая зафиксировали необычные вариации в последовательных кривых блеска с помощью спутника для изучения транзитных планет источника рентгеновских лучей V Sge.

Это можно считать первым свидетельством того, что около сверхмягкого источника рентгеновских лучей наблюдается неравномерное распределение околозвездного вещества.

V Sge представляет собой затменную двойную звездную систему и одновременно сверхмягкий источник рентгеновского излучения. Она включает небольшого белого карлика и звезды главной последовательности. Первый объект копит массу от второго с помощью аккреционного диска.