Мнение: Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Вооруженные силы РФ и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения?

Для армии ДНР главной задачей на сегодняшний день стало взятие в кольцо Мариуполя – второго по величине города региона, и стратегически важного порта на Азовском море, который пока находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Войска республики при поддержке российских вооруженных сил рассчитывают завершить окружение города к вечеру вторника, проинформировал замначальника управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

Захлопывание мариупольского «котла» можно считать свершившимся фактом. «Передовые отряды народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря», – оповестил днем во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Таким образом, выход украинских войск к Азовскому морю оказался полностью блокированным.

Еще в понедельник под контроль войск ДНР перешел стратегически важный населенный пункт Широкино в 23 километрах от Мариуполя, где в 2014-15 годах проходили серьезные бои между украинскими силовиками и наступавшими тогда ополченцами ДНР. Впоследствии ВСУ и боевики неонацистского батальона «Азов» превратили село в рубеж обороны на пути к Мариуполю. «Такие укрепления настроили… Не то, что артиллерия, ракеты не помогали. Взломать эту оборону было непросто, но наши ребята справились», – рассказал Пушилин в эфире в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Как сообщил в своем Telegram-канале находящийся на передовой военкор Семен Пегов, к вечеру вторника под контроль войск ДНР перешли пригороды Мариуполя – Пионерское, Лебединское и Сопино.

«Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными силами Российской Федерации совместно с управлением Народной милиции ДНР организуются два гуманитарных коридора», – проинформировал полковник Басурин. Одновременно он предупредил – сейчас под руководством украинских спецслужб подразделения ВСУ и Нацгвардии готовят теракты и провокации «с целью дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации в глазах мировой общественности». Многие жители Мариуполя и прилегающих населенных пунктов опасаются за свою жизнь. «Вам ничего не угрожает», – подчеркнул Басурин.

Сейчас город испытывает перебои с продовольствием, констатировал представитель ДНР. «(Украинские) военные устроили сбор продуктов для себя, потому что они жалуются, что им нечего есть. Соответственно, будут отбирать у гражданских. С этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город, сделать гуманитарный коридор, чтобы была возможность выйти гражданским, а после этого уже разбираться с самим городом», – отметил представитель вооруженных сил ДНР.

«Сейчас Мариуполь полностью заблокирован нашими войсками, город в кольце. Проблемой является то, что украинские нацисты прикрываются мирным населением и с первого дня проведения операции запретили ему покидать Мариуполь», – рассказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, в недавнем прошлом – глава пресс-службы управления Народной милиции.

«Не знаю, как поступит командование, но

как бывший участник боевых действий могу сказать, что судя по всему, придется выбивать их не артиллерией, а небольшими штурмовыми группами

с легким вооружением, чтобы не пострадали мирные жители», – отметил собеседник.

Кроме того, среди спальных районов города установлены артиллерийские установки ВСУ, они «работают, подняв высоко пушку вверх».

«Поэтому там будет сложно. Сегодня в Волновахе произошел трагический случай после попытки местных самовольно покинуть ее. Они выстроились на гражданских машинах в колонну с белыми флагами, но во время выдвижения их расстреляли нацисты из стрелкового оружия. Об этом нашим военным сообщила местная жительница. Было много и других случаев. Сейчас мы разбираемся со всем этим. Мы не просто так называем противника украинскими нацистами. Это не пропаганда. И то, что они действуют так – это тоже не пропаганда, это реальность. Они привыкли с 2014 года, начиная с обороны Славянска, убивать местное гражданское население. Им плевать, кто эти гражданские – донбассовцы или люди из других регионов. Они готовы перебить сколько угодно своих мирных жителей, лишь бы информационно уронить репутацию, как они говорят, «русни». Враг коварен и жесток. Нам нужно быстрее справиться с ним», – добавил собеседник.

Неонацисты заходят в дома, и оборудуют огневые точки в квартирах, мирных жителей превращают в заложников, со ссылкой на свои источники в Мариуполе рассказал политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. «Причем они делали так, чтобы это становилось известно в первую очередь российской стороне и армиям ДНР и ЛНР, которые хотят освободить Мариуполь, потому что это их город, там их земляки и родственники», – считает политолог.

Стратегически важный город

«Сейчас в Мариуполь завели много военной техники, там же находятся иностранные наемники, а также бойцы нацбатальонов – «Айдар», «Азов» и, по некоторым сведениям, «Правого сектора». Они будут пользоваться местными мирными жителями как живым щитом, что, как вы понимаете, создаст колоссальные трудности для российских военных», – отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Кроме того, по его словам, украинские силовики заминировали несколько предприятий, среди которых – металлургический комбинат «Азовсталь», входящий в пятерку крупнейших на Украине и принадлежащий олигарху Ринату Ахметову – считавшемуся негласным хозяином Донбасса. «Вообще, Мариуполь считался «ахметовским» городом, это была транспортная артерия его империи, в том числе – порт отгрузки. У него и сейчас там много интересов, но сам он, конечно, уже далеко от Мариуполя», – отметил собеседник.

Эксперт указал, что Мариуполь не потерял важного экономического и стратегического значения. «Его нужно, безусловно, освобождать», – подчеркнул аналитик.

Напомним, помимо «Азовстали», к градообразующим предприятиям относятся – Металлургический комбинат имени Ильича, предприятия концерна «Азовмаш», Азовский судоремонтный завод.

Мариуполь, подчеркивает заместитель министра информации ДНР, стратегический объект, это порт, это контроль Азовского моря, в свою очередь указал Безсонов. По словам замглавы министерства информации ДНР, большая часть населения Мариуполя поддерживает операцию, которую ведут войска республики при поддержке ВС России.

«Они понимают, что скоро Донбасс станет одним организмом и наконец-то война закончится. Но, что происходит сейчас, конечно, беспокоит их, и тому уже достаточно видеоподтверждений. После того, как наши войска продвигаются и выбивают противника, тот начинает затем отрабатывать по этим населенным пунктам артиллерией и реактивными системами залпового огня. И это несмотря на то, что в этих пунктах находятся гражданские. Ситуация сложная, но выхода нет. Нужно подавить и уничтожить врага. Эта операция началась, потому что ждать уже было некогда. С каждым годом ситуация становилась все хуже и хуже», – отметил собеседник.

Безсонов не исключил, что в ходе операции могут пострадать промышленные предприятия олигарха Рената Ахметова. «Некоторые объекты заминированы. Но как будет на самом деле, сказать невозможно. Я не обладаю разведанными по этому поводу», – подчеркнул первый заместитель министра информации ДНР.

Что касается гуманитарных коридоров, то Безсонов сомневается, что жители Мариуполя смогут ими воспользоваться. «В первый же день проведения операции местные жители сообщали мне, что «нацики не выпускают нас из города». То есть люди не могут выехать. Нацики размещают в городе технику, ставят танки в арки многоквартирных домов. Весь город – это наши люди, а для этих ублюдков – все русскоязычное население Украины, а это не менее 70% – враги. Поэтому они будут прикрываться ими, уничтожать. Нам надо решить этот вопрос как можно быстрее», – подчеркивает замминистра информации ДНР.

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