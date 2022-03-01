Почему истончаются и редеют волосы: как предотвратить и бороться с проблемой домашними средствами и не только

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с проблемой редения волос. Это может случиться как с мужчинами, так и с женщинами. Существует ряд причин, которые могут повлиять на неприятный процесс потери волос. Зная их, вы можете постараться ограничить их влияние и постепенно восстановить густоту волос.

Норма

Выпадение волос – процесс естественный и вполне объяснимый. Уже отживший волос выпадает, давая возможность вырасти новому, упругому и крепкому. Средний срок жизни волоса варьируется в районе 7 лет. Если вы наблюдаете на своей расческе волосы, не стоит беспокоиться. В среднем в день человек теряет около 100 волос. Их объем кажется больше обладателям длинных локонов. Выпадение коротких волос практически незаметно. Однако если вы наблюдаете на протяжении долгого времени избыточное выпадение, пора бить тревогу и разбираться в причинах.

Стресс

Если вы наблюдаете активное выпадение волос, не связанное с сезонностью, обратите внимание на свой ритм жизни. Первая причина, которая может влиять на потерю шевелюры, – стресс, не важно, сильный единовременный или постоянный. Негативные эмоции накапливаются, воздействуя на нервную систему. Постарайтесь отследить источник стресса, избегайте или снижайте стрессовые ситуации на работе и в семье. Будьте готовы к тому, что организм будет восстанавливаться продолжительное время.

Гормональный дисбаланс

Следующая причина – гормональный сбой. Здесь факторов тоже может быть несколько. У женщин это, в первую очередь, беременность и менструальный цикл. На гормональный фон активно влияет окружающая среда и продукты, которые мы потребляем ежедневно. Большое количество промышленного сахара, соли, крахмала и искусственных жиров влияют на производство гормонов и их качество. В рационе обязательно должны быть ненасыщенные жирные кислоты, которые являются базовыми для производства гормонов. Из содержит рыба, авокадо, орехи, оливковое масло.

Наследственность

Дальше – наследственность. Особенно хорошо это видно на мужчинах, которые рано теряют волосы или седеют. Выпадение волос начинается с лобной и височной областей, реже на затылке. Если ваши родственники по мужской линии рано лысели, вам как можно быстрее нужно заняться вопросом сохранения совей шевелюры и принимать профилактические меры. Обратитесь к специалисту.

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Косметика

Не стоит сбрасывать со счетов использование косметики. Будем честны, не все из нас готовы тратить деньги на качественную, натуральную косметику для волос. Мы ограничиваемся шампунем из масс-маркета, который не содержит в своем составе ничего, кроме сульфатов и силиконов. Да, первые несколько недель применения такого шампуня сделают волосы блестящими и плотными, как обещает производитель, но уже через несколько месяцев ствол волоса будет перенасыщен силиконами, превратится в хрупкое стекло, будет рваться и истончаться. Кроме того, силиконы действуют на фолликул как цемент: вступая в реакцию с кожными салом, постепенно закупоривают его, не давая новому волосу расти. В результате образуются проплешины. Чтобы избежать этого, обязательно пользуйтесь скрабом для кожи головы.

Домашние средства

Но не торопитесь покупать дорогие косметические средства. Также эффективно могут справится с проблемой и домашние: алоэ, имбирь, яйцо. Начните готовить маски на их основе.

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Самую простую готовим из сока алоэ и миндального или оливкового масла. На треть стакана сока алоэ добавляем чайную ложку масла, хорошо перемешиваем и втираем в кожу головы. Оставляем на полчаса, смываем шампунем.

Если редеют волосы, вот вам маска на основе яйца. Желток смешиваем с небольшим количеством оливкового масла, втираем в кожу головы и распределяем по полотну волос. Накрываем теплой шапочкой и оставляем на час. Смываем обычным способом. Селен, сера и цинк, входящие в состав желтка, укрепят волосяной фолликул и волос.

Тонким волосам поможет и авокадо, очень популярный нынче продукт. Взбейте мякоть в блендере и нанесите на локоны на полчаса.