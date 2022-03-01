Федеральные телеканалы отказались от рекламы с Галкиным

Российские телеканалы отказались показывать рекламу банка “Уралсиб” с участием телеведущего и юмориста Максима Галкина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники. Они рассказали изданию, что причиной такого решения являются высказывания шоумена о специальной операции на Украине.

Напомним, 24 февраля Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте черный квадрат и сообщил, что держит связь со своими родственниками и друзьями на Украине. Артист признался, что не может передать словами свои чувства и не понимает, как возможно то, что происходит. Некоторым комментаторам показалось, что артист встал на сторону Киева.

Рекламная кампания “Уралсиба” с участием Галкина была запущена летом прошлого года. Видеоролик банка показывали не только федеральные каналы. Он появлялся и на интернет-площадках.

Кстати, Максим Галкин с 2020 года принимает участие в рекламной кампании интернет-магазина AliExpress. Эти видеоролики тоже показывали по телевидению.

Ранее “Дни.ру” писали, что программу “Вечерний Ургант” сняли с эфира после того, как ведущий шоу Иван Ургант высказался о происходящем на Украине. Как заявляла пресс-служба Первого канала, из сетки вещания убрали все развлекательные программы из-за общественно-политических событий.