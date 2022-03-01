 

Зеленский обсудил с Байденом санкции против РФ и предоставление помощи Украине

01.03.2022, 20:40, Новости дня
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“Только что разговаривал с президентом США. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!” – написал Зеленский.

Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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