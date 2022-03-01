Для борьбы с фейками. Руководители обладминистраций запустили официальные Telegram-каналы. Список

“Враг штампует много фейков, чтобы посеять панику. Не поддаемся на провокации, пользуемся официальными источниками. Для того чтобы вы могли получать достоверную информацию, в каждой области создан официальный Telegram-канал председателя облгосадминистрации. Подписывайтесь на каналы руководителей ОГА, так вы получите оперативную и проверенную информацию. Распространяйте этот список. Слава ВСУ! Слава Украине!” – написал он.

Тимошенко опубликовал список Telegram-каналов руководителей ОГА:

Винницкая – Сергей Борзов,

Волынская – Юрий Погуляйко,

Днепропетровская – Валентин Резниченко,

Донецкая – Павел Кириленко,

Житомирская – Виталий Бунечко,

Закарпатская – Виктор Микита,

Запорожская – Александр Старух,

Ивано-Франковская – Онищук Светлана,

Киевская – Алексей Кулеба,

Кировоградская – Мария Черная,

Луганская – Сергей Гайдай,

Львовская – Максим Козицкий,

Николаевская – Виталий Ким,

Одесская – Сергей Гриневецкий,

Полтавская – Дмитрий Лунин,

Ровенская – Виталий Коваль,

Сумская – Дмитрий Живицкий,

Тернопольская – Владимир Труш,

Харьковская – Олег Синегубов,

Херсонская – Геннадий Лагута,

Хмельницкая – Сергей Гамалий,

Черкасская – Александр Скичко,

Черновицкая – Сергей Осадчук,

Черниговская – Вячеслав Чаус.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/5073137796063297

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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