 

Для борьбы с фейками. Руководители обладминистраций запустили официальные Telegram-каналы. Список

01.03.2022, 20:40, Новости дня
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“Враг штампует много фейков, чтобы посеять панику. Не поддаемся на провокации, пользуемся официальными источниками. Для того чтобы вы могли получать достоверную информацию, в каждой области создан официальный Telegram-канал председателя облгосадминистрации. Подписывайтесь на каналы руководителей ОГА, так вы получите оперативную и проверенную информацию. Распространяйте этот список. Слава ВСУ! Слава Украине!” – написал он.

Тимошенко опубликовал список Telegram-каналов руководителей ОГА:

Винницкая – Сергей Борзов,
Волынская – Юрий Погуляйко,
Днепропетровская – Валентин Резниченко,
Донецкая – Павел Кириленко,
Житомирская – Виталий Бунечко,
Закарпатская – Виктор Микита,
Запорожская – Александр Старух,
Ивано-Франковская – Онищук Светлана,
Киевская – Алексей Кулеба,
Кировоградская – Мария Черная,
Луганская – Сергей Гайдай,
Львовская – Максим Козицкий,
Николаевская – Виталий Ким,
Одесская – Сергей Гриневецкий,
Полтавская – Дмитрий Лунин,
Ровенская – Виталий Коваль,
Сумская – Дмитрий Живицкий,
Тернопольская – Владимир Труш,
Харьковская – Олег Синегубов,
Херсонская – Геннадий Лагута,
Хмельницкая – Сергей Гамалий,
Черкасская – Александр Скичко,
Черновицкая – Сергей Осадчук,
Черниговская – Вячеслав Чаус. 

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/5073137796063297

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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